Küchen / Möbel

30 Jahre Erfahrung bringt KDK-Chef Kozisek ein, wenn er seine Kundinnen und Kunden rund um optimale Küchenlösungen berät. Da hat sich ein unbezahlbarer Schatz an Erlebnissen angesammelt, die dem Kunden von Heute helfen, die individuell beste Lösung in Kundenfragen zu finden. Schließlich hat sich gerade in diesem Bereich in den vergangenen Jahren viel getan: War die Küche früher ein möglichst abgeschiedener Einzelraum, sind moderne Küchen heutzutage oft in die Wohnräume integrierter Mittelpunkt des häuslichen Lebens. Das stellt natürlich ganz andere Anforderungen an das Design, die räumliche Anordnung und die Funktionalität das Kochbereiches, der immer öfter auch mit dem Essbereich eng verbunden ist. "Die Palette der hochwertigen Regina-Küchen ist groß und bietet für jeden Geschmack wunderschöne Designs. Von trendigen, modernen Lack- und Glasoberfächen bis hin zur Vollholzküchen im Landhausstil ist die Auswahl groß," freut sich der Regina Plaza - Fachmann, für jeden Kundenwunsch die passende Lösung anzubieten.

Kundenservice wird bei KDK nämlich ohnehin ganz groß geschrieben. Der Chef selbst begleitet seine Kundinnen und Kunden von der Planung bis zur fertigen Montage und sorgt dafür, dass alles perfekt passt. KDK-Kunden schätzen diese persönliche Beratung, die schließlichder Garant für beste Qualität ist. Am liebsten besucht der "Küchen-Chef" seine Kunden daheim, damit er sich optimal auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen kann und alle Kundenwünsche und -bedürfnisse rund um die neue Traumküche in aller Ruhe besprechen kann.

"Dann fertige ich Handskizzen von den Möglichkeiten an, damit sich meine Kunden gut vorstellen können, was machbar ist und wie das ausieht." Ein besondere Service Service bietet KDK für Häuslbauer: Wer schon in der frühen Planungsphase an die Küche denkt, hat den Vorteil, dass Wasser- und Elektoanschlüsse genau dort sind wo sie benötigt werden. Für eine Kunden fertigt der Küchenprofi Wasser- und Elektropläne kostenlos an und gewährt eine Fixpreisgarantie! Bevor Sie woanders eine Küche kaufen, kommen Sie zu uns!